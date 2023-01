Studie: Staubstürme verdecken echtes Ausmaß der Erderwärmung

Die starke Zunahme von Stürmen, die Sand und Staub von den Wüsten in die Atmosphäre treiben, fehlt in Klimamodellen bisher.

Grund dafür ist, dass die mikroskopisch kleinen Staub- und Sandpartikel von Wüsten in die Atmosphäre getragen werden. Sie reflektieren Sonnenlicht und lösen dichte Wolken auf, womit sie für ein Abkühlen der Erde sorgen. Seit Mitte der 1800er Jahre ist die Menge der Partikel um 55 Prozent angestiegen.

Zwar hat der Staub auch einen wärmenden Effekt, etwa wenn er absinkt und sich auf Eisflächen legt. Das sei allerdings geringer als der kühlende. Neben der Wirkung in der Atmosphäre sorgen die nährstoffreichen Partikel auch für die Versorgung von Phytoplankton. Das wiederum nimmt CO2 aus der Atmosphäre auf.

Eigentlich klingt das nach positiven Nachrichten, doch die Forschenden sprechen eine Warnung aus. Sollte die Menge an Staubpartikeln in der Atmosphäre nicht weiter steigen oder gar zurückgehen, würde das die Erderwärmung beschleunigen, heißt es in einem Statement.

Kühlender Effekt fehlt in Klimamodellen

"Wir zeigen, dass Wüstenstaub zugenommen hat und sehr wahrscheinlich der Erwärmung durch Treibhausgase entgegenwirkt. Das fehlt in aktuellen Klimamodellen", sagt Studienleiter Jasper Kok. Die Klimamodelle seien zwar immer noch nah an der Realität, da der Kühlungseffekt durch den Staub sehr gering sei. Trotzdem zeige die Forschung, dass Treibhausgase mehr Schaden anrichten könnten als bisher angenommen. "Jedes zehntel eines Grads ist entscheiden", sagt Kok.