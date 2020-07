Klimawandel löst Babyboom bei Spinnen in Arktis aus

Warme Temperaturen und ein früherer Frühlingsbeginn in der Arktis führen zu einem Babyboom bei Spinnen. Eine neue Studie, die in Proceedings of the Royal Society B. veröffentlicht wurde, zeigt, dass Wolfsspinnen auf die sich ändernden Bedingungen reagieren und nicht nur mehr ein Mal pro Sommer brüten.

Normalerweise haben Wolfsspinnen in kälteren Klimazonen nur einmal die Gelegenheit, Eier zu legen. Wissenschaftler der Zackenberg-Forschungsstation im Nordosten Grönlands fangen und untersuchen die Spinnen seit fast 20 Jahren.

Sie entdeckten, dass die Spinnen in Jahren mit früherer Schneeschmelze bereits früh zu brüten beginnen, um dann noch ein zweites Mal für Nachkommen zu sorgen. Die zweite Brut ist dabei in der Regel aber nicht so groß wie die erste und besteht nur aus etwa 50 anstatt 100 Eiern.