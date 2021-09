Nur ein Land auf Schiene, um Klimaziele zu erreichen

Zahlreiche Länder, darunter die größten CO2-Emittenten der Welt, verfehlen laut einer aktuellen Analyse ihre Verpflichtungen zur Eindämmung des Klimawandels, berichtet Science Alert. Ausnahme ist ein kleines westafrikanisches Land, nämlich Gambia.

Düstere Analyse

"Wir gehen davon aus, dass die globalen Emissionen mit den derzeitigen Maßnahmen 2030 ungefähr auf dem heutigen Niveau liegen werden, heißt es in dem von den beiden wissenschaftlichen Organisationen, Climate Analytics und New Climate Institute, erstellten Climate Action Tracker. Damit würden doppelt so viele Emissionen ausgestoßen, wie für das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze erforderlich sei.

Der Bericht, für den überarbeitete Bewertungskriterien zum Einsatz kamen, bewertete die untersuchten Länder sowie die EU nach einer Vielzahl von klimapolitischen Maßnahmen, darunter die Klimapolitik, Emissionsziele, Maßnahmen zur Landnutzung sowie internationale finanzielle Unterstützung.

Ausnahme Gambia

Lediglich Gambia erhielt eine Gesamtklimabewertung, die mit einer Stabilisierung der globalen Erwärmung um 1,5 Grad gemäß dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist. Das westafrikanische Land hatte zuletzt seine Bemühungen zur Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt.