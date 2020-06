Kritik wegen vermeintlich bestandenem Turing Test

Die Universität von Reading hat am Sonntag im Rahmen einer Presseaussendung bekannt gegeben, einen Durchbruch in der Computergeschichte verzeichnen zu können. Das Computerprogramm Eugene Goostmann habe demnach erstmals den legendären Turing Test bestanden. Die Nachricht wurde von zahlreichen Medien (auch die futurezone hat berichtet) verbreitet. Beim Test, muss ein Computer einem Menschen per Text-Chat Fragen beantworten und ihn so überzeugen, dass es sich um keine Maschine handelt.

Nun hagelt es jedoch Kritik an der Universität und an den Umständen des Tests. Wie unter anderem Techdirt berichtet, handelt es sich bei Eugene Goostmann um einen Chatbot. Es sei demnach auch nicht das erste Mal, dass eine derartige Software den Turing Test bestanden habe. Bereits 2011 habe die Software Cleverbot mit 59 Prozent (Eugene verzeichnete 33 Prozent) den legendären Test sogar mit einem besseren Ergebnis abgeschlossen.