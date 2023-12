Wie Schneekanonen dabei helfen, grünen Strom zu erzeugen

Schneekanonen nutzen künstlich angelegte Speicherseen. Diese könnten von Kleinwasserkraftwerken zur Stromerzeugung verwendet werden.

Während viele die Tage zwischen den Jahren für den Skiurlaub nutzen, laufen Österreichs Schneekanonen auf Hochtouren. Dabei verbrauchen sie mehr Strom als ganz Graz. Eine katastrophale Energiebilanz, die weit weniger fatal ausfallen könnte, wenn das Potenzial der für die Kunstschneegewinnung notwendigen künstlichen Speicherseen auch zur Stromerzeugung genutzt werden würde. Versäumnisse der Politik Hierbei sieht der Verein "Kleinwasserkraft Österreich“ große Versäumnisse der Regierung und Bundesländer. Der Ausbau der Kleinwasserkraft sei in Österreich weitläufig zum Erliegen gekommen, "obwohl es mehr als genug ökologisch verträgliche Projekte gibt“, sagt Paul Ablinger, der Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins. Es gäbe Hunderte künstliche Seen, welche für die Kunstschnee-Erzeugung genutzt werden, die bereits die zur Stromgewinnung wesentliche Infrastruktur in ihrer Nähe haben. So bergen die vorhandenen Teiche und Stromleitungen großes Potenzial zum Bau von Kleinwasserkraftwerken. Bilanziell würde sich das für die Skitourismusregionen lohnen. Denn auch im Sommer, wenn die Skikanonen nicht laufen, ist der Speichersee trotzdem da und kann so zur Stromerzeugung genutzt werden.

Jahr der Verzögerungen Das vergangene Jahr verlief im Bereich der Kleinwasserkraft in Österreich nicht wie geplant. Das Anfang 2023 angekündigte Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) fehle genauso wie die nationale Umsetzung entscheidender EU-Verordnungen und Richtlinien in diesem Sektor. Des Weiteren wurde beim geplanten EABG die Wasserkraft kurzerhand aus dem Vertragsentwurf genommen. Die Kleinwasserkraft ortete daher für Österreich sowohl bei der EU-Notfallverordnung als auch bei der Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) große Versäumnisse. ➤ Mehr lesen: Neue Solar-Entsalzungsmethode ist billiger als Leitungswasser Im Falle der RED III drohe sogar ein Vertragsverletzungsverfahren, sollte die verpflichtende Umsetzung des "überragenden öffentlichen Interesses“ an Anlagen zur Produktion von erneuerbarem Strom nicht bis 21. Februar 2024 vollzogen werden. Zudem finden Kleinwasserkraftpotenziale, wie die neben den Skipisten zur Beschneiung angelegten künstlichen Seen, keinen Eingang in die Energiestrategie. Der Verein Kleinwasserkraft Österreich sieht die nationale Energieunabhängigkeit bei weiteren Versäumnissen und Verzögerungen "aufs Spiel gesetzt“.

Beispiel eines Kleinwasserkraftwerks - hier bei Maria Alm in Salzburg. © Wolfgang Simlinger