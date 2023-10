Neue Solar-Entsalzungsmethode ist billiger als Leitungswasser

Menschen in vielen Küstenregionen sind abhängig davon, Salzwasser zu Trinkwasser zu machen. Ein chinesisch-US-amerikanisches Forscher*innenteam hat nun eine neue Methode präsentiert , wie dies ohne Zufuhr von Strom, dauerhaft, verlässlich und mit hoher Umsatzrate funktioniert.

© Jintong Gao and Zhenyuan Xu

Wirbel simulieren natürlichen Prozess

Bei der Verdunstung von Meerwasser sinkt das salzhaltigere Wasser von der Wasseroberfläche in die Tiefe. Die Forscher*innen haben versucht, durch Wirbel einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. In mehreren Prototypen wurden mehrere Stufen eines passiven Systems kombiniert. Am Ende schaut ein leistungsfähiges, zuverlässiges und günstiges Gesamtkonstrukt heraus.