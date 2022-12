Neue Technologie verspricht unbegrenzte Versorgung mit Süßwasser

Forschende der University of Illinois Urbana-Champaign haben eine neue Technologie entwickelt, mit welcher der weltweite menschliche Bedarf an Trinkwasser gedeckt werden könnte. Zur Anwendung kommt der Wasserdampf über den Ozeanen - eine derzeit ungenutzte Quelle, die fast unbegrenzt verfügbar ist.

In ihrer Studie skizzieren die Wissenschaftler*innen, wie dieser Wasserdampf eingesammelt und in Trinkwasser umgewandelt werden könnte. Denn laut dem Bau- und Umweltingenieur Praveen Kumar reichen Wasseraufbereitung und -recycling aus bestehenden Quellen für die globale Trinkwasserversorgung künftig nicht aus. Die neue vorgeschlagene Methode könne Süßwasser aber in großem Maßstab liefern.