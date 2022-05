Das Wasser auf dem Mond kommt von der Erde

Eine neue Studie der University of Alaska Fairbanks widerlegt eine gängige Theorie in der Astronomie.

Dass es auf dem Mond Wassermoleküle gibt, ist der Forschung bekannt. Lange wurde gemutmaßt, dass es von Kollisionen des Erdtrabanten mit Asteroiden stammt. Eine neuen Studie von Forscher*innen der University of Alaska Fairbanks hat nun eine andere Theorie aufgestellt: Ein Teil des Wassers am Mond stamme mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Zusammenstößen mit Asteroiden, sondern aus der Erdatmosphäre.

Laut den Wissenschaftler*innen hätten sich Wasserstoff- und Sauerstoffionen aus der oberen Atmosphäre unseres Planeten losgelöst und sich am Mond miteinander verbunden. So sei auf dem Erdtrabanten Wasser in gefrorener und flüssiger Form entstanden.