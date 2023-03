Trinkwasser in Österreich: Wir sitzen bald auf dem Trockenen

Was hier wie die Dürrephase in der afrikanischen Steppe aussieht, ist der Zicksee in Burgenland

Habt ihr euch auch schon ein bisschen zu sehr an die Schlagzeilen nach jeder neuen klimabedingten Katastrophe gewöhnt? An die immer häufigeren Nachrichten über beispiellose Fluten wie in Pakistan oder Deutschland, von Korallen- und Fischsterben wie jüngst in Australien, wo nach Überschwemmungen und anhaltender Hitzewelle Millionen tote Fische kilometerweit Flüsse bedecken. An Waldbrände, die in Kalifornien ganze Dörfer auslöschen, an Dürren und Hungersnöte.

Zunehmende Wasserkrise

Die Tendenz, die vielen schlechten Neuigkeiten lieber zu einem leisen Hintergrundplätschern zu verdrängen, ist menschlich nachvollziehbar, aber keine kluge Coping-Strategie. Wir sollten nicht wegschauen, sondern ganz genau hin. All die eben aufgezählten Katastrophen haben nämlich einen Faktor gemeinsam: Wasser. Entweder zu viel auf einmal oder zu wenig, zu schmutzig oder zu sauerstoffarm. Was wir erleben, sind die Symptome einer zunehmenden globalen Wasserkrise. Ja, auch wir in Österreich. Wir, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, klares, sauberes Wasser jederzeit bequem aus dem Wasserhahn zapfen zu können. Wir, für die Wasserknappheit etwas war, das nur die anderen betroffen hat, weit weg.

Mahnmal Kunstschneeband & Zicksee

Die erste Hitzewelle des Jahres erlebte Österreich bereits im Winter, der Frühling beginnt viel zu niederschlagsarm, Bergbäuer*innen müssen mit Wasser beliefert werden, weil die Quellen versiegt sind, die Grundwasserstände sind an manchen Orten des Landes auf den niedrigsten Stand seit Messbeginn gesunken. Die absurden Bilder von weißen Kunstschneebändern, die sich durch braune Landschaften in Tirol ziehen oder vom ausgetrockneten Zicksee im Burgenland sollten uns eigentlich ein Mahnmal sein, dringend zu handeln.