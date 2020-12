Live-Stream: SpaceX startet Rakete in Richtung ISS

Am heutigen Sonntag wird vom Kennedy Space Center der NASA eine Rakete vom Typ SpaceX Falcon 9 abheben, um eine Dragon-Cargo-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS zu bringen. An Bord sind knapp 3 Tonnen an Lebensmittel, Werkzeug und andere Gegenstände für die Astronauten im Orbit.

Der Start der Mission CRS-21 ist für 17:17 MEZ geplant und kann per Live-Stream verfolgt werden: