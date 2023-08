Nach Crash auf dem Mond: Russland will Luna-Programm beschleunigen

Russland will sein Mondprogramm trotz des Absturzes der Raumsonde "Luna-25" fortsetzen. "Auf keinen Fall sollte das Mondprogramm unterbrochen werden – das wäre die schlechteste Entscheidung", sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, am Montag im Staatsfernsehen. Die Sonde war gut eine Woche nach ihrem Start am Wochenende nach einem Zwischenfall auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und dort zerschellt.

Es war die erste Mondmission Russlands seit fast 50 Jahren. Borissow erklärte nun, dass ein Motor, der die Position der Sonde in der Mondumlaufbahn für die am Montag geplante Landung korrigieren sollte, nicht rechtzeitig habe abgeschaltet werden können. Er lief 127 Sekunden statt der geplanten 84. "Das Unglück ist passiert, weil der Motor 43 überflüssige Sekunden gearbeitet hat. Aus diesem Grund bewegte sich das Gerät in eine offene Mondumlaufbahn und stürzte dann auf die Oberfläche des Erdtrabanten", sagte Borissow.