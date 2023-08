Luna-25 im Livestream: Russland startet ersten Mondflug seit 1976

In 5 Tagen soll eine russische Sonde auf dem Mond landen. Die Sojus-Rakete startet in der Nacht auf Freitag.

Am Freitag will Russland erstmals seit fast 50 Jahren wieder einen Flug zum Mond starten. Die Raumsonde "Luna-25" zur Erforschung des Mondes soll dort am Südpol landen und unter anderem nach Wasser suchen.

Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b mit der Sonde an Bord werde vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion um 2:10 Uhr Moskauer Zeit (1:10 Uhr MESZ) abheben, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Von dem Raketenstart wird es auch einen Livestream auf YouTube geben.

Die Reisezeit zum Erdtrabanten beträgt demnach 4,5 Tage. Die Sojus-Rakete soll zunächst in die Erdumlaufbahn fliegen. Dort angekommen werde die Rakete erneut zünden, um den restlichen Weg zum Mond bewältigen zu können.