Machine Learning macht MRT günstiger, schneller und besser

Wer sich schon einmal für eine Magnetresonanztomographie (MRT) in einen Kernspintomographen begeben musste, weiß, wie unangenehm das sein kann. Man wird in eine enge Röhre geschoben, es klopft laut und man darf sich nicht bewegen. In manchen Fällen muss man sogar die Luft anhalten.

Doch nur so können Ärzte Knochen, Gewebe und Organe analysieren. Vor allem Herz und Gehirn werden so untersucht. In der Regel entstehen dabei einzelne Bilder, auf denen sich beispielsweise ein Tumor erkennen lässt.

➤ Mehr lesen: Neuer MRT-Scanner zeigt Gehirn, wie wir es nie gesehen haben

In einigen, noch seltenen, Fällen wird inzwischen auch die sogenannte Echtzeit-MRT eingesetzt. Dabei werden in kurzer Zeit viele Bilder gemacht, die zu einem Video zusammengesetzt werden. Das ermöglicht es zum Beispiel, Atem-, Schluck- und Herzbewegungen mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde zu beobachten. Dabei können Probleme sichtbar werden, die auf einzelnen Bildern nicht zu erkennen sind.