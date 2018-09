MagicScroll: Ein Tablet mit rollbarem Display zum Herausziehen

Die Wissenschaftler des Human Media Lab der Queens University hatten wohl keine Lust, noch länger auf Smartphones mit faltbaren Displays zu warten. Deshalb haben sie ihr eigenes Gerät gebaut: die MagicScroll.

Die MagicScroll wurde entwickelt, um mit neuen Bedienkonzepten zu experimentieren. Sie hat in etwa das Format einer Schriftrolle. Im Gehäuse ist ein biegbares OLED-Display mit 7,5 Zoll untergebracht. An den Seiten gibt es Räder. Dreht man diese, kann man am Display Kontakte oder die Instagram-Timeline durchscrollen.