Mars-Helikopter berührt erstmals den Boden

Nach 471 Millionen Kilometern Reise an Bord des Mars-Rovers Perseverance bzw. der dazugehörigen Sonde steht der Mars-Helikopter Ingenuity erstmals eigenständig auf dem Boden des Planeten. Wie die NASA am Donnerstag mitteilte, war der Touchdown erfolgreich. Dabei musste der Helikopter einen Fall von 10 Zentimetern vom Rover-Boden auf die Marsoberfläche überstehen.

Insgesamt sind zumindest drei Flüge mit der 1,8 Kilogramm schweren Helikopterdrohne geplant, in die auch einiges Know-how aus Österreich geflossen ist. Neben der dünnen Atmosphäre gilt auch die starke Strahlung als potenzielle Gefahr für die Technologie der Drohne. Nach jedem Flug wird der Minihelikopter am Boden bleiben und über seine Solarzellen neue Energie tanken. Am Ostermontag will die NASA neue Details zur geplanten Mission bekanntgeben.