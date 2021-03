Mars-Rover der NASA sendet Selfie vom "Mont Mercou"

In den vergangenen Monaten stand vor allem der brandneue Mars-Rover der NASA , Perseverance, im Mittelpunkt. Nun meldet sich auch Curiosity zurück. Der Rover schickte ein Selfie zur Erde, das den Felsvorsprung Mont Mercou in den Mittelpunkt stellt.

Informationen über den Wüstenplanet

Das Foto zeigt den Übergang des lehmigen zum schwefelhaltigen Bereich, in den Curiosity unterwegs ist. Seit 2014 rollt der Rover zum 5 Kilometern hohen Mount Sharp. Wissenschaftler hoffen, aus den Bodenproben dieses beiden Bereiche herauszulesen, wie aus dem Mars ein Wüstenplanet wurde.

Das Selfie besteht aus insgesamt 60 Bildern die mit dem Mars Hand Lens Imager (MAHLI) am Roboterarm von Curiosity aufgenommen wurden. Sie entstanden am 26. März, dem 3.070 Mars-Tag der Mission. Kombiniert mit 11 Bildern der Mastcam am "Kopf" des Rovers entstand das Selfie (Hier in Original-Auflösung).