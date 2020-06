Maske schützt auch Träger vor Infektion

Forscher der texanischen A&M University, der University of Texas, der University of California-San Diego und des California Institute of Technology haben untersucht, wie schnell das Coronavirus von einer Person zur anderen übertragen werden kann.

Die Ergebnisse zeigen laut den Forschern deutlich, dass eine Maske verhindert, infizierte Speicheltröpfchen beim Husten nach außen und somit an gesunde Menschen zu tragen. Sie würde nicht-infizierte Personen mit einer Maske aber ebenfalls schützen. Partikel, die mehrere Minuten in der Luft bleiben und mehrere Meter wandern können, würden so nicht eingeatmet werden.

Dafür haben sie Daten zu den Pandemie-Entwicklungen in Italien, China und New York City herangezogen, wie Science Daily berichtet. Die Studie wurde von der texanischen Non-Profit-Organisation Robert A. Welch Foundation, eine der größten privaten Finanzierungsquellen für Chemieforscher in den USA, in Auftrag gegeben.