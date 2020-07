Mediziner warnt: Corona-Ausbruch um Linz sei sehr ernst zu nehmen

Möglicherweise wieder strengere Maßnahmen notwendig

"Das ist schon ein deutlicher Anstieg", sagte die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Medizinischen Universität Wien im Gespräch mit der futurezone auf die Situation in Oberösterreich angesprochen. "Wenn die Zahlen morgen oder übermorgen wieder runtergehen, war das nur ein Ausreißer. Wenn es die nächsten Tage so weitergeht, sieht man, dass da eine gewisse Dynamik dahintersteckt."

Wenn die Menschen die Grundmaßnahmen einhalten - nämlich Hände waschen, Maske tragen und Abstand halten - dann hätte man es in der Hand, eine zweite Welle hinauszuzögern, so die Virologin. "Wie es dann im Herbst wird, das wage ich momentan nicht vorherzusagen. In geschlossenen Räumen wird das Virus leicht übertragen. Ich denke, dass dann möglicherweise wieder strengere Maßnahmen notwendig sein werden."

Die Situation zu locker genommen

Für den Rektor der Uni Linz, Meinhard Lukas, ist die nunmehrige Fall-Häufung im oberösterreichischen Zentralraum auch ein Anzeichen dafür, dass viele Menschen die Situation in letzter Zeit "locker genommen" hätten. Nun gelte es, "rasch konsequent zu reagieren", um dann auch wieder rasch lockern zu können. Man müsse auch vielfach den Hausverstand wieder einzuschalten, denn die Verbreitungswege des Virus seien hinlänglich bekannt.

An der Uni Linz reagiert man auf die geänderten Umstände nun, indem man den in Ausnahmefällen wieder anfahrenden Präsenzprüfungsbetrieb wieder einschränkt, wie Vizerektor Stefan Koch erklärte. Man werde vereinzelt auch Prüfungen verschieben müssen und sei diesbezüglich mit den Studentenvertretern in Kontakt.