Neue Schweinegrippe mit Pandemie-Risiko: China versucht zu beruhigen

Die Regierung in Peking hat die Aussagekraft einer Studie über ein neues Schweinegrippe-Virus mit Pandemie-Potenzial angezweifelt. "Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass der Umfang der Proben in dem Bericht klein und nicht repräsentativ ist", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Mittwoch bei seiner regelmäßigen Presseunterrichtung in Peking.

Die zuständigen Behörden und Experten behielten den neuen Erreger G4 aber weiter im Blick und verschickten Warnungen, sagte Zhao. Am Dienstag hatte er auf G4 angesprochen versichert, China habe diese Entwicklung aufmerksam beobachtet und werde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Neue Viren nicht aus den Augen verlieren

"Im Moment sind wir vom Coronavirus abgelenkt - und das zurecht. Aber wir dürfen potenziell gefährliche neue Viren nicht aus den Augen verlieren", wurde der beteiligte Wissenschaftler Kin-Chow Chang vor einigen Tagen von der BBC zitiert.