Rekordhoch bei Methan-Emissionen: Das sind die Schuldigen

Methan ist neben CO2 das bedeutendste Treibhausgas , das die Klimakatastrophe begünstigt. In den vergangenen Jahren machten Forscherinnen und Forscher das immer deutlicher, denn auch hier ist der Mensch maßgeblich am Anstieg der Emissionen beteiligt.

Die neuen Berechnungen zeigen aber, dass mehr Methan in die Atmosphäre gebracht wird, als durch die chemischen Reaktionen dort abgebaut werden kann. Tatsächlich ist die aktuelle Methankonzentration in der Atmosphäre 2,6-Mal höher als im vorindustriellen Zeitalter und hat aktuell einen Höchstwert seit mindestens 800.000 Jahren erreicht.

Landwirtschaft größter Methan-Sünder

Methan kommt natürlich auf der Erde vor, etwa auf dem Grund von Gewässern, in Mooren oder bei der Fermentation von biologischen Stoffen. Kritisch sind aber vielmehr die menschengemachten Quellen. Die Landwirtschaft ist dabei einer der größten Faktoren mit einem Anteil von 40 Prozent an den menschengemachten Methanemissionen. Häufig wird dabei über Viehzucht gesprochen, da die Tiere Methangas produzieren.

Doch ein großer Faktor ist auch der Reisanbau, der allein mehr als 30 Millionen Tonnen Methan jährlich produziert. Grund dafür ist, dass die Reisfelder geflutet werden.

„Beim Reisanbau hängt die Methanmenge stark davon ab, wie lange der Reis unter Wasser steht. Gut durchlüftete Böden bauen mehr Methan ab“, erklärt Glatzel. Mikroorganismen im Boden (methanogene Archaeen), produzieren große Mengen Methan. Andere Organismen wandeln dieses Methan mithilfe von Sauerstoff direkt im Boden zu Kohlenstoffdioxid und Wasser um, noch bevor es in die Atmosphäre entweichen kann. Da die Böden bei Reisfeldern aber durch die Wasserschicht nicht an Sauerstoff kommen, wird das Methan dort nicht abgebaut und gelangt in die Atmosphäre.

Fossilen Brennstoffen fliegt das Methan davon

Der zweite große Faktor ist die Förderung fossiler Brennstoffe wie Erdgas und Erdöl, die etwa 125 Millionen Tonnen oder einen Anteil von 34 Prozent am menschengemachten Methanausstoß ausmacht. Spricht man von Erdgas, so ist in der Regel Methangas gemeint. Das Problem entsteht hier unter anderem durch undichte Förder- und Transportmethoden. Denn ein Anteil an Methan entweicht immer in die Atmosphäre. Bei Erdgasförderung in Großbritannien konnte ermittelt werden, dass bis zu 8,1 Prozent des geförderten Methans verloren gehen.

