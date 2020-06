Mit dem Ölkocher auf Bauernfang in Indonesien

Biosprit für Airlines

Beim Modellversuch in Indonesien setzt BSH in erster Linie auf Jatropha-Öl. Die Pflanze lässt sich auch auf geschädigten Böden anbauen, die nicht für Nahrungsmittel genutzt werden können, zudem ist Jatropha kein Speiseöl. Als Partner für die Öl-Produktion fungiert die niederländische Firma Waterland. Die hat sich auf Jatropha und dessen Anbau in Mischkulturen spezialisiert und dient bislang auch als einziger nennenswerter Abnehmer der Protos-Kocher in Indonesien: Von Waterland erhalten die ansässigen Bauern den Pflanzenöl-Kocher, der ansonsten etwa 20 Dollar kosten würde, gratis - sofern sie sich an dem Projekt beteiligen und auf ihrem Land Jatropha anbauen. Jatropha, das die Bauern, zum Betreiben der Kocher brauchen. Jatropha, das Waterland selbstverständlich nicht in erster Linie für die überschaubare Menge von ein paar hundert Protos-Kochern produziert, sondern in großem Stil als Biosprit an Airlines wie die Lufthansa oder Swiss verkauft. Die Fluglinien bessern damit ihre CO2-Bilanz auf.

Widersprüchliche Aussagen

Auch dass beim Anbau Böden genutzt werden, die ohnehin nicht für Nahrungsmittel taugen würden, erscheint im Gespräch mit den Bauern plötzlich in einem fragwürdigen Licht. Vor dem Jatropha-Anbau habe er die Landfläche für Nahrungsmittel genutzt, sagt einer der Bauern im Gespräch mit den Journalisten. “Der Boden in dem Gebiet ist durchaus für den Anbau von Lebensmitteln geeignet”, bestätigt auch Friedhelm Göltenboth, Professor für Agrarökologie an der Universität Hohenheim, der das Protos-Projekt begleitet.

Ein anderer Bauer lässt indes anklingen, er hätte seine Landnutzungsrechte überhaupt verloren, wäre er nicht auf das Angebot von Waterland eingegangen. Die Felder selbst gehören der Forstbehörde, mit der Waterland zusammenarbeitet.