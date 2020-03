MIT veröffentlicht Vorlagen für 100-Dollar-Notbeatmungsgerät

Weltweit werden durch die Corona-Krise Beatmungsgeräte knapp. Allein in den USA dürften in den kommenden Wochen bis zu 700.000 Stück fehlen. Am Massachusetts Institute of Technology ( MIT) haben Forscher nun gemeinsam mit Ärzten eine Methode entwickelt, wie die Knappheit mit vorhandenen Ressourcen in Krankenhäusern abgemildert werden könnte.

Fast jedes Bett in einem Krankenhaus verfüge über einen manuellen Beatmungsbeutel, mit dem in Notfällen die Sauerstoffversorgung der Patienten durch das Drücken des Beutels aufrechterhalten werden könne, heißt es in der Beschreibung des MIT Emergency Ventilator-Projekts.

Gelinge es diesen Prozess zu automatisieren, könnten schnell und kostengünstig größere Mengen von Notbeatmungsgeräten hergestellt werden. Das auf sichere Art und Weise zu bewerkstelligen, sei allerdings nicht einfach, so die Forscher.