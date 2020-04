Nach Fehlschlag: Boeing kündigt nächsten Starliner-Testflug an

Boeings Raumfahrtprogramm erlitt im Dezember einen schweren Rückschlag, als ein Test der Starliner-Kapsel fehlschlug. Die Triebwerke zündeten nach dem Start zwar, aber anscheinend nicht ausreichend. Dadurch kam der Starliner in einen falschen Orbit und konnte nicht - wie geplant - an die Raumstation ISS andocken.

Nun kündigte der Luftfahrtkonzern einen zweiten Testflug an. Das berichtet die Washington Post. Demnach soll der zweite unbemannte Test im Oktober oder November stattfinden. Das eigentliche Ziel, noch in diesem Jahr Menschen in der Starliner-Kapsel fliegen zu lassen, ist aber somit außer Reichweite. Eigentlich hätten damit bereits heuer Astronauten zur ISS gebracht werden sollen.

Zuletzt hatte Boeing mit einem zunehmenden Vertrauensverlust der NASA zu kämpfen. Die Raumfahrtagentur empfahl dem Unternehmen zuvor dringend weitere Tests.