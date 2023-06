Spektakuläre Nachtlandung von Astronauten lässt Bewohner rätseln

Die Crew der zweiten komplett privaten Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist in der Nacht auf Mittwoch zur Erde zurückgekehrt. Die Astronaut*innen der Axiom Mission 2 sind in einer Dragon-Kapsel im Meer vor der Küste Floridas gelandet.

Der Wiedereintritt der Dragon in die Erdatmosphäre wurde auch von zahlreichen Bewohner*innen der Umgebung beobachtet. Teilweise war jenen aber nicht bewusst, was sie da sehen.

Videos der leuchtenden Kapsel am Himmel wurden auf Online-Netzwerken wie Twitter gepostet. “Weiß jemand, was das sein kann?”, fragte sich etwa ein User. Ein anderer meinte offenbar, dass es sich um einen Start handelte. "Was zum Teufel ist das?", wunderte er sich, weil das Gefährt abseits von NASA- oder SpaceX-Gelände am Himmel zu sehen.