NASA sieht erste Anzeichen von El Niño: Rekorde möglich

Der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-6 Michael Freilich hat Daten übermittelt, die auf das Entstehen eines El Niño Wetterphänomens schließen lassen. Flache, aber sehr lange Kelvinwellen im Pazifik tragen entlang des Äquators warmes Wasser Richtung Osten zur südamerikanischen Küste. Das könnte eine Kettenreaktion und einen globalen Wetterumschwung zur Folge haben.

Viele Auswirkungen rund um die Welt

"Wir werden diesen El Niño genau beobachten", sagt Josh Willias vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. "Wenn es ein großer ist, wird die Erde Rekordtemperaturen erleben." Zu den Auswirkungen des Wetterphänomens zählen unter anderem starker Niederschlag und Überschwemmungen westlich der Anden in Südamerika, heißeres Wetter im Westen Nordamerikas, Plankton- und Fischsterben vor der südamerikanischen Küste, Trockenheit im Amazonas und Australien (was oft zu großen Waldbränden führt), Dürren im südlichen zentralen Afrika und mehr. In Europa waren die Auswirkungen bisher weniger stark zu spüren.