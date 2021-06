NASA-Chef glaubt an außerirdisches Leben

In einem Interview erklärt der ehemalige Astronaut und nunmehrige NASA-Chef, seine Sicht auf außerirdisches Leben.

"Sind wir allein?", fuhr der ehemalige Astronaut fort: "Ich persönlich denke, dass wir nicht allein sind." Das Universum habe vor 13,5 Milliarden Jahren angefangen zu expandieren. "Das Universum ist so riesig", gab Nelson zu bedenken.

"Wir haben bei der NASA ein eigenes Programm, das sich mit der Suche nach intelligentem, außerirdischem Leben beauftragt ist", so der NASA-Chef. Allerdings habe man bislang keine Nachricht von etwas Intelligentem erhalten.

Dass es sich dabei um Außerirdische handelt, könne er also ebenso wenig ausschließen wie bestätigen. Von einer Existenz einer außerirdischen Intelligenz sei ihm aber jedenfalls nichts bekannt.

Die CNN-Reporterin hakte nach: "Sie schließen Außerirdische also nicht aus?". Nelson erwiderte, dass weder er noch das gesamte Pentagon weiß, um welche Flugobjekte es sich in dem Bericht handelt.

James Webb Teleskop wird bei der Suche helfen

Am Ende brachte der NASA-Chef noch das James Webb-Teleskop ins Spiel, das im November ins All gebracht werden soll. Dieses Weltraumteleskop werde den Wissenschaftler*innen dabei helfen, in die Tiefen des Alls zu schauen und. "Dann werden wir auch weiterführende Informationen finden", gibt sich Nelson zuversichtlich.