US-Astronaut soll mit russischem Raumschiff zur Erde fliegen

Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, befindet sich Russland aufgrund weitreichender Sanktionen mehr oder weniger in internationaler Isolation. Auf der Internationalen Raumstation ergibt sich dadurch eine verzwickte Situation.

Raumfahrer könnte auch SpaceX-Kapsel nutzen

Auch wenn der US-Astronaut am 30. März in Kasachstan und nicht in Russland landen soll, wird die gesamte Mission von Russland aus gesteuert und durchgeführt. Aufgrund der derzeitigen Spannungen zwischen Russland und den USA erscheint dieses Vorhaben etwas kurios.

Theoretisch wäre es möglich, dass Vande Hei mit einer Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX zur Erde zurückkehrt. Eine solches Raumschiff soll nämlich Ende März im Rahmen der "Axiom Mission 1" zur ISS aufbrechen und dort nur 10 Tage lang bleiben.