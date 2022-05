Anomales Verhalten: NASA-Raumschiff musste Arbeit einstellen

Die Mars-Sonde MAVEN wurde zwischenzeitlich in den abgesicherten Modus versetzt.

Am 22. Februar musste die NASA-Sonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), die den Mars umkreist, in den abgesicherten Modus wechseln. Grund war, dass die inertiale Messeinheit (IMUs) „anomales Verhalten“ aufzeigte. Der „Safe Mode“ blieb bis 19. April aktiviert, wie die NASA nun bekannt gab.

Demnach wurde die Antenne von MAVEN auf die Erde ausgerichtet, um schnelle Datenübertragung zu ermöglichen. Das hat den Nachteil, dass die Sonde nicht mehr als Kommunikationsrelais für andere Raumfahrzeuge auf dem Mars - wie Rover - dienen kann. Auch wissenschaftliche Beobachtungen können so nur sehr begrenzt stattfinden.

Instrumente wieder online

Mittlerweile sind aber immerhin wieder sämtliche Messinstrumente online und betriebsbereit. Bis Ende Mai erhoffen sich die Wissenschaftler*innen, dass der geplante Wissenschafts- und Relaisbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

MAVEN ist im November 2013 von der Erde aus gestartet und trat am 22. September 2014 in die Mars-Atmosphäre ein. Seine Mission ist es zu untersuchen, was mit dem Wasser auf dem Roten Planeten passierte und wie er zu der staubigen Welt wurde, die wir heute kennen. Erst im April verlängerte die NASA die MAVEN-Mission um weitere 3 Jahre.