Forscher züchten erstmals Pflanzen in Monderde

Wie die NASA in einer Aussendung mitteilt, ist es Forscher*innen nun gelungen, Proben des Mondoberflächenmaterials Regolith für den Anbau von Pflanzen zu nutzen. Demnach haben sie Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) bzw. Schotenkresse in der nährstoffarmen Erde des Erdtrabanten gezüchtet, die bei den Apollo-Missionen 11,12 und 17 gesammelt wurden.

"Nach 2 Tagen begannen sie zu keimen", so Anna-Lisa Paul, Professorin für Gartenbauwissenschaften an der University of Florida und Erstautorin der Studie. "Alles hat gekeimt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erstaunt wir waren! Jede Pflanze - ob in einer Mondprobe oder in einer Kontrollprobe - sah bis zum 6. Tag gleich aus."

Diese Forschung sei laut NASA-Administrator Bill Nelson für die Raumfahrtbehörde im Hinblick auf die Erforschung des Weltraums durch den Menschen von entscheidender Bedeutung. Man müsse die „vorhandenen Ressourcen nutzen, um Nahrungsquellen für künftige Astronaut*innen zu entwickeln, die im Weltraum leben und arbeiten.“

Unterschiede je nach Boden

Arabidopsis thaliana ist aufgrund ihrer geringen Größe und ihres einfachen Wachstums eine der am meisten untersuchten Pflanzen der Welt. Die im Regolith gezüchteten Pflanzen waren auf lange Sicht nicht so widerstandsfähig wie Pflanzen, die auf der Erde gewachsen waren oder wie jene der Kontrollgruppe, die aus Vulkanasche gewachsen waren. Sie wuchsen langsamer und hatten verkümmerte Wurzeln. Einige wiesen auch verkümmerte Blätter und eine rötliche Pigmentierung auf.