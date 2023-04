NASA-Sonde sendet erste erstaunliche Bilder der Jupiter-Trojaner

Die NASA-Sonde Lucy hat die ersten Bilder der Jupiter-Trojaner geschickt, die sie 2027 und 2028 besuchen und aus einer Entfernung von Hunderttausenden Kilometern untersuchen soll. Zu sehen sind Zeitraffer der 4 Asteroiden Eurybates, Polymele, Leucus und Orus. Die Bilder wurden aus einer Entfernung von über 530 Millionen Kilometer aufgezeichnnet. Diese Entfernung entspricht laut Sciencealert der dreifachen Distanz zwischen Erde und Sonne

Diese Trojaner sind Asteroiden, welche sich die Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne teilen. Sie werden in 2 Gruppen aufgeteilt: Eine fliegt dem Riesenplaneten auf seiner Reise um die Sonne voraus, die andere hinterher.

Entstehung des Sonnensystems

Diese Positionen sind als Lagrange-Punkte bekannt, in diesem Fall sind es die Punkte L4 und L5. Zwar werden die Asteroiden im Allgemeinen als Trojaner bezeichnet, jene Gruppe, die sich am L4 befinden, zählen aber genau genommen zu den Griechen, jene am L5 zu den Trojanern. Eurybates, Plolymele, Leucus und Orus zählen zu den Griechen.