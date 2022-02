NASA will mit Raumschiff-Schwarm Sonnenstürme erforschen

Mit 2 neuen Missionen will die NASA unsere Sonne nun genauer analysieren. MUSE (Multi-slit Solar Explorer) und HelioSwarm werden einen besseren Einblick in die Sonnenatmosphäre und Weltraumwetter erlauben, erklärt Thomas Zurbuchen , Wissenschaftschef der NASA in einem Statement .

Damit wollen Wissenschaftler*innen mehr über das Weltraumwetter erfahren und die Gründe für Instabilitäten wie Sonneneruptionen. Dafür wird MUSE eine besonders aktive Region der Sonne untersuchen.

HelioSwarm

Die zweite Mission, HelioSwarm besteht aus 9 Raumschiffen. Sie werden Fluktuationen im Magnetfeld der Sonne und Turbulenzen der Sonnenwinde messen.

Sonnenwinde breiten sich in der äußeren Schicht der Sonnen-Atmosphäre aus, der Heliosphäre. Sie reicht wie eine Blase weit in unser Sonnensystem. Mit den 9 Satelliten können an verschiedenen Stellen Messungen durchgeführt werden, um die Ausbreitung der Sonnenwinde und Turbulenzen von der Sonne in die Heliosphäre zu analysieren.