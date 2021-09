NASA-Studie belegt massive Vulkanausbrüche auf dem Mars

© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

16.09.2021

Eine neue Studie der NASA weist die Existenz von Supervulkanen auf dem Roten Planeten nach.

Kaum ein Naturphänomen ist eindrucksvoller als ein großer Vulkanausbruch. Sogenannte Supervulkane sind dazu in der Lage, Millionen Tonnen an Asche in die Stratosphäre zu spucken und das Klima eines Planeten nachhaltig zu verändern (ähnlich wie ein Atomkrieg). Laut einer neuen NASA-Studie gab es solche Supereruptionen nicht nur auf der Erde, sondern vor 4 Milliarden Jahren auch auf dem Mars.

400 Millionen Schwimmbecken Lava Solche Superausbrüche sollen vor allem in der Marsregion Arabia Terra stattgefunden haben. Geschmolzenes Gestein im Umfang von etwa 400 Millionen olympischen Schwimmbecken drängte laut Forscher*innen an die Oberfläche des roten Planeten und setzte sich in einer dicken Schicht ab. Bricht die Schicht dieser gigantischen Vulkane ein, so nennt sich das daraus entstandene Loch „Caldera“.

Löcher doch keine Asteroidenkrater Die Calderas auf dem Mars identifizierten Wissenschaftler*innen ursprünglich als Krater von Asteroiden. 2013 kam eine Studie erstmals zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Gesteinsbecken in Arabia Terra nicht um Krater, sondern um vulkanische Kessel handeln könnte. Die neue NASA-Studie bestätigt nun diese Annahme. Forscher*innen untersuchten die Beschaffenheit des Bodens in der besagten Marsregion und machten eine spektakuläre Entdeckung: Die Krater enthalten tatsächlich vulkanische Asche, deren mineralische Zusammensetzung auf Supereruptionen hindeutet.