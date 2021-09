Kann ein Supervulkan unsere Erde zerstören?

Die Eruption eines Supervulkans gehört zu den katastrophalsten Szenarien der Erdgeschichte. In Europa gibt es bei Neapel mit den Phlegräischen Feldern nur einen Supervulkan. Aktuelle Forschungen zeigen, dass die Felder aktiver sind als ursprünglich angenommen. Die Kraft eines solchen Vulkans wird mit dem indonesischen Vulkan Toba deutlich: Laut Schätzungen kann er so viel Material ausspucken, dass damit der Mount Everest zweimal aufgeschüttet werden kann.

Was unterscheidet einen Supervulkan von einem "normalen" Vulkan und was macht ihn so gefährlich? Das schauen wir uns in der neuen Folge "fuzo explains..." an.