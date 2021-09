Spektakuläres Satellitenbild vom Vulkanausbruch des Ätna

Die Ausbruchs-Serie des Vulkans Ätna in Sizilien reißt nicht ab. Am 29. August passierte der 50. Paroxysmus (Ausbruch) seit dem Start der aktiven Phase am 16. Februar . Der Erdbeobachtungssatellit Copernicus Sentinel-2 der ESA hielt den Ausbruch vom Weltall aus fest:

Das Bild wurde vom Directorate-General for Defence Industry and Space der Europäischen Kommission auf Twitter geteilt. Dort war vom 54. Paroxysmus die Rede, was allerdings nicht ganz korrekt ist. Die 4 zusätzlichen "Ausbrüche" waren entweder Vorboten des großen Ausbruchs am 16. Februar 2021 oder misslungene "Versuche" eines Ausbruchs.

Ätna wächst erstmals seit 40 Jahren

Wie der Vulkanologe des INGV-Osservatorio Etneo, Boris Behncke, unter dem Beitrag erklärt, hatte Ätna im Mai mehrfach Anzeichen für einen Ausbruch gezeigt. Gelungen ist dieser Paroxysmus aber erst am 30. Mai. Seit dem Start der aktiven Phase am 16. Februar legte der Südostkrater des Bergs um etwa 30 Meter an Höhe zu und misst nun 3.357 Meter.