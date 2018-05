NASA stuft SpaceX-Rakete Falcon 9 als lebensbedrohlich ein

Um die Leistungsfähigkeit der eigenen Raketentechnologie zu steigern, will SpaceX die Falcon 9 auch bei bemannten Flügen mit extrem heruntergekühltem Treibstoff betanken. Durch die höhere Dichte passt mehr Treibstoff-Menge in die vorgesehenen Tanks, was die Rakete logischerweise leistungsstärker macht. Genau an diesem Punkt stoßen sich nun aber Sicherheitsberater der NASA. Da das Betanken in diesem Fall unmittelbar vor dem Start erfolgen muss, gehe man damit ein lebensbedrohliches Risiko für die dann bereits an Bord befindlichen Astronauten ein, kritisieren Berater in und außerhalb der NASA laut Washington Post.

"Viel zu riskant"

Der Vorgang, der in der Fachsprache als "Load-and-Go" bezeichnet wird, widerspreche den seit 50 Jahren etablierten Sicherheitsstandards, kritisieren die Sicherheitsberater der NASA, die auch im US-Kongress hinter den Kulissen gegen Elon Musks Vorhaben lobbyieren. Treibstoff in derartigem Zustand sei labil. Gehe auch nur eine Kleinigkeit schief, komme es zur Explosion, die den an Bord der Dragon-Kapsel befindlichen Menschen ihr Leben kosten würde. Ein Funke genüge, um eine derartige Katastrophe auszulösen.