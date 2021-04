NASA-Video zeigt tanzende Schwarze Löcher

Eine Visualisierung der US-Weltraumbehörde zeigt, was passiert, wenn Schwarze Löcher interagieren.

Die US-Weltraumbehörde NASA hat jetzt eine Visualisierung erstellt , die zeigt, was passiert, wenn zwei Schwarze Löcher aneinander vorbeiziehen, berichtet digitaltrends .

Schwarze Löcher sind so dicht, dass ihre Schwerkraft alles um sie herum anzieht, sogar Licht. Das bedeutet aber nicht, dass man sie nicht sehen kann. Staub- und Gaswolken bilden eine Struktur um das Schwarze Loch, die als Akkretionsscheibe bezeichnet wird und aus der Materie in das Schwarze Loch gezogen wird. Diese Akkretionsscheiben geben Licht ab und bilden das charakteristische Erscheinungsbild von Schwarzen Löchern.

Die Schwerkraft jedes der beiden Schwarzen Löcher verzieht dabei die Akkretionsscheibe des jeweils anderen. In dem Video ist das größere Schwarze Loch, das der 200-fachen Sonnenmasse entspricht, orange. Das kleine Schwarze Loch, das halb so viel wiegt, ist blau dargestellt. In der Realität würde allerdings der größte Teil des emittierten Lichts im ultravioletten Bereich und nicht im sichtbaren Lichtbereich liegen.

Simulationen wie diese werden laut der NASA dazu verwendet, um zu untersuchen, was Astronomen bei der Beobachtung von echten Schwarzen Löchern erwarten können.

In der NASA-Visualisierung ist ein Phänomen zu sehen, das Gravitationslinseneffekt genannt wird. Dabei wird Licht durch große Massen verzerrt. Eine ähnliche Methode kann verwendet werden, um entfernte Sterne zu untersuchen und Exoplaneten zu identifizieren.