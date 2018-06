NASA zeigt Foto von "Blauer Düne" auf dem Mars

Die "Blaue Düne befindet sich in der Nähe des Lyot Crater, der für seine ungewöhnlichen Strukturen bekannt ist. "Die Düne, die in verbesserter Farbdarstellung in türkisem Blau erscheint, besteht aus feineren Materialien und/oder hat eine andere Zusammensetzung als die umliegenden Dünen", schreibt die NASA.