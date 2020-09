Neue Arten von Polarlichtern werfen Fragen auf

Atmosphärische Wellen

Bei diesen Dünen könnte es sich um sichtbare atmosphärische Luftwellen handeln, schreibt Business Insider. Denn die Dünen erscheinen offenbar dann, wenn die geladenen Partikel aus dem All Energie in die obere Atmosphäre übertragen. Die freigesetzte Hitze könnte Wellenbewegungen erzeugen, die auf unterschiedliche Temperaturen oder Dichtwerte in verschiedenen Regionen reagieren. „Zum ersten Mal können wir atmosphärische Wellen durch die Aurora beobachten“, sagt Palmroth.

Die Fotografen haben die außergewöhnlichen Lichter in einem Video festgehalten.