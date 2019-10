Neue Studie zeigt, dass Warp-Antrieb möglich sein könnte

Um die Tiefen des Weltalls zu erforschen und die Grenzen des Sonnensystems innerhalb einer Zeitspanne zu verlassen, die nicht den Großteil eines Menschenlebens ausmacht, bedarf es neuer Antriebsformen für Raumschiffe. Mit aktuellen Antriebsformen kommt man dabei nicht weit, weshalb es in der Science Fiction auch alternative Wege gibt, etwa den Warp-Antrieb aus dem Star-Trek-Universum. Joseph Agnew, ein Forscher am Propulsion Research Center der Universität von Alabama hat nun in einer Forschungsarbeit gezeigt, dass solch ein Warp-Antrieb Realität werden könnte.

Wellenreiter

Agnews Thesen bauen stark auf den Arbeiten des Physikers Miguel Alcubierre auf. Der Mexikaner hat mit seinem "Alcubierre Drive" bereits ein Konzept für einen Warp-Antrieb vorgelegt. Agnew hat nun untersucht, welche mathematischen und physikalischen Bedingungen für einen solchen Antrieb erfüllt werden müssen. Im Prinzip stellt sich der Forscher vor, dass ein Raumschiff mit Warp-Antrieb auf einer Welle reitet, die die Raumzeit krümmt.