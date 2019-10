Elon Musk macht sich über NASA-Chef lustig

Wer bei dem Tweet zwischen den Zeilen liest, wird eine pointierte Kritik in Richtung SpaceX erkennen. Bridenstine ist mit den Prioritäten von SpaceX offenbar alles andere als glücklich. So in etwa: Während SpaceX viel Energie in den Bau einer Mars-Rakete steckt, hinkt das bemannte Raumfahrtprogramm der Dragon-Kapsel hinterher.

Elon Musk lacht zurück

SpaceX-CEO Elon Musk ließ die Kritik des NASA-Chefs nicht lang auf sich sitzen und richtete ihm ebenso "pointierte Grüße" aus. In einem Fernsehinterview mit CNN wird Musk auf den Tweet von Bridenstine angesprochen und fragt bei der Moderatorin nach: "Hat er Commercial Crew oder SLS gesagt?" bevor er mit einem Troll-Face in die Kamera schaut und in Gelächter ausbricht.