Neues Corona-Testgerät: Nur wer richtig riecht, kommt rein

Das Gerät trägt den Namen iCQT, was für "interactive COVID-19 Quick Test" steht und wird von Schwaigers Firma AMX Automation Technologies gemeinsam mit der Innsbrucker PACT Group vertrieben . In den Eingangsbereichen mehrerer Unternehmen, darunter Industriebetriebe und Verkaufslokale, ist das Gerät bereits im Einsatz.

In Eingangsbereichen von Büros, Fabriken, Geschäften und öffentlichen Gebäuden findet man seit Beginn der Corona-Krise Geräte, die per Wärmebildkamera die Körpertemperatur messen. Ist sie zu hoch, wird man aufgefordert, das Eintreten zu unterlassen.

Nach intensiven medizinischen Recherchen stand für Schwaiger fest, dass die Temperatur im Gesicht leicht durch Umgebungstemperatur oder Sonneneinstrahlung beeinflusst werden kann. An einer Stelle jedoch könne mit geringsten Abweichungen die Körperkerntemperatur erfasst werden: An den inneren Augenwinkeln. "Dieser Bereich ist sehr gut durchblutet und von der Umgebung relativ unbeeinflussbar."

Plötzlicher Riechverlust

Die Vermarktung eines Geräts, dass diesen Bereich ins Visier nimmt, hielt Schwaiger aber für schwierig. "Es gibt so viele Temperaturmessgeräte am Markt. Wir hätten dann nur in einen extremen Wettbewerb eintreten können." Durch Beratungen mit einer Virologin, die schon im Februar 2020 Corona-Patienten in Tirol untersucht hat, kam die Idee, eine Überprüfung des Geruchssinns zu inkludieren.

Seit Beginn der Krise wurden bereits zahlreiche Studien zur Störung des Geruchssinns als Indikator für eine Erkrankung durchgeführt - mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zusammengefasst komme aber heraus, dass 80 bis 90 Prozent aller COVID-19-Infizierten eine Geruchs- und Geschmacksstörung aufweisen.

Hals-Nasen-Ohren-Arzt Christian A. Müller von der MedUni Wien, der auf diesem Gebiet forscht, setzt den Wert bei 60 bis 80 Prozent an. Der futurezone erklärt er: "Wenn der Geruchssinn plötzlich wegfällt, ist das in diesen Tagen so gut wie immer auf eine Coronavirus-Infektion zurückzuführen."