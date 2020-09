Neues Video: SpaceX Starship hebt ab

Am Donnerstag hob ein neuer Prototyp der SpaceX-Starship-Rakete am Entwicklungszentrum des Weltraumunternehmens in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas ab. Wie vor einem Monat erreichte der Prototyp SN6, wie auch sein Vorgänger SN5, eine Höhe von 150 Meter.

Beide Prototypen sehen sich ähnlich: Ihnen fehlt die Nase sowie die Klappen und ähneln Elon Musk zufolge einem „fliegenden Wasserturm“.

Test bestanden

Nach dem erneuten Test schreibt er auf Twitter: „Stellt sich heraus, dass man alles fliegen lassen kann haha“.