Video: SpaceX-Starship-Prototyp besteht Flugtest

Er sieht aus wie eine Blechdose und bestand den ersten Flugtest. Am Dienstag hob der SN5 genannte Prototyp der SpaceX-Starship-Rakete am Gelände des Entwicklungszentrum des Weltraumunternehmens in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas zum ersten Mal ab.

Zunächst sah es so aus, als hätte das zylinderförmige Fluggerät Probleme sich in der Luft zu halten, dann erhob es sich aber über ihren eigenen Rauch. SN5 stieg 150 Meter in die Luft und landete danach wieder sanft auf der Erde.