Österreichischer Supercomputer unter den Top 100

Zum vierten Mal in Folge rangiert die Rechenanlage „Tianhe-2“ („Milchstraße“) in der Liste der schnellsten Supercomputer der Welt auf dem ersten Platz. Die in Guangzhou erbaute Anlage kommt auf eine Rechenleistung von 33,86 Petaflops (Billiarden Gleitkommaoperationen pro Sekunde) und wird von der National University of Defense Technology (NUDT) betrieben. Mit dem ölgekühlten Supercomputer VSC3 ist auf Platz 85 erstmals nach längerer Zeit wieder Österreich unter den Top 100 vertreten.