Die eingebildete Vorwärtsbewegung hilft unserem Gehirn wohl dabei, sich auf eine Änderung der Umgebung vorzubereiten. Indem etwa vorgetäuscht wird, einen dunklen Raum zu betreten, können sich unsere Augen schneller an die Umgebung anpassen , so die Forscher.

Obwohl das Bild komplett statisch ist, vermittle das Bild ein “wachsendes Gefühl der Dunkelheit, als ob man einen lichtleeren Raum betritt”, beschreiben es die Psychologen in ihrem Paper .

Wer behauptet, dass Wissenschaft langweilig ist? Drei Forscher der Universität Oslo und der Ritsumeikan University in Japan veröffentlichten Ende Mai eine Studie zu optischen Täuschungen. Darin: ein Schwarzes Loch, das sich immer weiter ausbreitet.

© (Laeng et al., Front. Hum. Neurosci., 2022)

Die Asahi-Illusion wurde als nicht so stark wahrgenommen

Die Forscher führen das auf einen Überlebensmechanismus zurück. “Genauso wie ein Blendlicht blenden kann, ist es auch riskant, sich in einer dunklen Umgebung fortzubewegen”, so die Forscher. Wer sich vorzeitig darauf vorbereitet, hat einen entscheidenden Überlebensvorteil.

"Schwarzes Loch" zeigte bei 86 Prozent einen Effekt

In einem Experiment mit 50 Proband*innen probierten die Forscher Illusionen mit verschiedenen Farben und Formen aus. Am effektivsten war dabei das Schwarze Loch - 86 Prozent der Versuchspersonen gaben an, dass sich die Dunkelheit auf sie zubewege.