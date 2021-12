Papierdünner Akku liefert Ventilator Strom für 45 Minuten

Akkus zählen bei vielen elektronischen Geräten zu den Bauteilen, die am meisten Platz einnehmen. Forscher*innen der Nanyang Technology University (NTU) in Singapur haben nun eine papierdünne Zink-Batterie entwickelt, die auch noch biologisch abbaubar ist, wie sie in einer Pressemitteilung bekanntgaben.

Die Akkus bestehen aus Elektroden, die im Siebdruckverfahren auf einen Bogen aus hydrogelverstärktem Zellulosepapier gedruckt werden. Die Elektroden werden mit einer dünnen Goldfolie beschichtet, um die Leitfähigkeit der Batterie zu erhöhen. Der Akku ist etwa 0,4 mm dick, was ungefähr der Dicke von zwei menschlichen Haarsträhnen entspricht.