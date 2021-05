Kinder ab zwölf Jahren können in der EU nun mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden. Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA am Freitag erteilte die EU-Kommission nach eigenen Angaben nun offiziell die Zulassung. Die Mitgliedsstaaten können nun entscheiden, ob sie ihre Impfkampagne auf junge Leute ausweiten, schrieb EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag auf Twitter. "Um diese Krise zu beenden, zählt jede Dosis."

Kinder ab 12 bekommen Pfizer

Nach der EMA-Empfehlung folgte in Österreich am Freitagabend das Nationale Impfgremium (NIG) der Entscheidung. Die Impfung wird in Österreich bei den 12- bis 15-Jährigen gemäß der Priorisierungsliste des NIG empfohlen, hieß es in der vom Gesundheitsministerium übermittelten Stellungnahme. Die finale Freigabe in der EU durch die Europäische Kommission galt als Formsache.