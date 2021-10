Bio-Schutzschild reduziert Chemie auf den Weizen-Feldern

Allerdings können manche Fungizide auch der Umwelt und den Menschen schaden. Unter anderem werden sie ins Grundwasser ausgewaschen, sodass sie das ökologische Gleichgewicht zerstören können. Aus diesem Grund zielt das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL 2015 den Verzicht von Fungiziden im heimischen Getreidebau an. Laut dem „ Grünen Bericht“ des Landwirtschaftministeriums ist ihr Einsatz in Österreich 2020 im Vorjahresvergleich zwar um mehr als 8 Prozent gesunken – dennoch wurden über 950 Tonnen Fungizide eingesetzt.

„Durch die präventive Behandlung mit Valibiotics kann der Einsatz von Fungiziden um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Wir verfolgen bei Nourivit Technologies einen integrierten Ansatz und wollen den Einsatz von chemisch-synthetischen Mittel auf ein sinnvolles Minimum reduzieren“, sagt Harreither. In Österreich, der Schweiz, Polen, Ungarn, Großbritannien, Kanada und Turkmenistan wird das Produkt bereits erfolgreich eingesetzt. Da sich das Präparat mit wenig Equipment und einfachen Prozessen weltweit vor Ort herstellen lässt, ist dessen Anwendung etwa auch in Entwicklungsländern möglich. „Das entsprechende Produktionsequipment wurde von uns selbst entwickelt und wird den Kunden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Rohmaterialien (Starterkulturen und Nährlösung) bezieht der Kunde von uns direkt. Für den Betrieb ist lediglich ein Wasser- und Stromanschluss notwendig.“

Toxikologisch ist das Mittel für Mensch und Umwelt unbedenklich – schädliche Rückstände im Grundwasser gibt es nicht. Das biologische Pflanzenstärkungsmittel wird mit einer herkömmlichen Feldspritze direkt auf die Pflanze aufgebracht. In Feldversuchen sowie im tatsächlichen Einsatz des Mikroorganismen-Präparats am Feld hat sich gezeigt, dass die Menge an chemischen Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden konnte. Je nach Witterung konnten Fungizide sogar gänzlich vermieden werden.

Weltweit großer Bedarf

Aktuell wird die Anwendung von „Valibiotics“ auch in Kamerun getestet. Dort soll „Valibiotics“ anstatt herkömmlicher Fungizide eingesetzt werden und Menge und Qualität des Getreideanbaus steigern. „Die Ergebnisse werden in der nächsten Feldsaison erwartet. Die ersten Vorversuche waren auf jeden Fall sehr vielversprechend“, verrät der Fachmann. Der Bedarf an alternativen Lösungen zu chemisch-synthetischen Mitteln sei ihm zufolge generell in allen Ländern groß.

„Speziell in Europa verlieren sehr viele Fungizide, welche derzeit in der Landwirtschaft breit eingesetzt werden, in den nächsten Jahren die Zulassung aufgrund der Toxizität für Mensch und Umwelt.“

Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).