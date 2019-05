Pseudosatelliten erobern die Stratosphäre

Wachsender Markt

Unternehmer und Wissenschaftler sind gleichermaßen begeistert über die Möglichkeiten, die Höhenplattformen bieten. Nicht nur die US-Firmen Google und World View arbeiten an Ballons, auch das chinesische Unternehmen Kuang-Chi Science kann bedeutende Fortschritte vorweisen. Ein anderes Erscheinungsbild von Höhenplattformen sind solarbetriebene, unbemannte Flugzeuge. Die Boeing-Tochter Auroa Flight Sciences arbeitet etwa an einer Drohne mit riesiger Spannweite, der monatelang in der Luft bleiben kann. Airbus verfolgt ein ähnliches Projekt. Seine Zephyr-Drohne flog bereits 25 Tage am Stück durch die Stratosphäre. In der Schweiz arbeitet Solar Stratos an einem Stratosphärenflugzeug für zwei Passagiere. Das transeuropäische Unternehmen Thales Alenia Space arbeitet wiederum an einem Luftschiff namens Stratobus, das jahrelang in rund 20 Kilometer Höhe schweben soll.

Die Marktaussichten in der Stratosphäre sind ähnlich rosig wie in der privaten Raumfahrt generell. Laut Jane Poynter soll der gesamte "Space Market" 2040 eine Billion Dollar schwer sein. Die World-View-Mitbegründerin hat das Wachstum der Branche jahrzehntelang miterlebt. Von 1991 bis 1993 war sie Teil des Projekts Biosphere 2, bei dem sich acht Freiwillige zwei Jahre lang einsperren ließen, um das Überleben in einem geschlossenen Habitat zu erforschen. "Danach kam ein Typ auf uns zu, der wissen wollte, wie realistisch wir die Chancen einschätzten, ohne staatliche Hilfe zum Mars zu fliegen", meint Poynter. Es war Elon Musk.