Putin: Russen werden bald wieder auf dem Mond landen

Außerdem will das Land ein "Raumschiff der nächsten Generation" entwickeln sowie an nuklearer Weltraumtechnologie arbeiten.

Russland will noch in diesem Jahr eine unbemannte Sonde zum Mond schicken, die dort auch landen soll. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag beim Besuch des Weltraumbahnhofs Wostotschny nahe der Grenze zu China angekündigt. Eigentlich hätte die Mission Luna 25 bereits 2016 starten soll, wurde dann aber auf 2018 und später auf 2021 verschoben. Nun soll es eben heuer so weit sein.

“Wir müssen uns den Herausforderungen der Weltraumforschung erfolgreich stellen”, wird der Kreml-Chef in der Moscow Times zitiert. Laut Putin soll Russlands Weltraumbehörde Roskosmos außerdem ein “Raumschiff der nächsten Generation” entwickeln sowie an nuklearer Weltraumtechnologie arbeiten. Zusammenarbeiten will man im Rahmen des Programms mit Belarus, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko ebenfalls vor Ort war.

Sanktionen

Die Ankündigung kommt inmitten des Angriffs auf die Ukraine und deswegen verhängter Sanktionen gegen Russland. Putin erklärte, man wolle sich durch die Sanktionen nicht aufhalten lassen und erinnerte an die Errungenschaften der Sowjetunion hinsichtlich Raumfahrt. Die internationale Zusammenarbeit im Weltraum mit dem Westen hat zuletzt stark gelitten. So warnte Roskosmos etwa mehrmals vor einem Absturz der Internationalen Raumstation ISS.

Der Besuch im Kosmodrom erfolgte nicht an einem zufälligen Zeitpunkt, sondern am Jahrestag des ersten Weltraumflugs eines Menschen durch den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin.

Mond-Basis mit China

Russland hat bereits seit längerem große Pläne auf dem Mond. So wurde vor einem Jahr angekündigt, gemeinsam mit China eine Mond-Basis zu bauen. Die auf der Oberfläche oder im Orbit des Mondes geplante Station soll der Erkundung des Erdtrabanten dienen. Dabei könnten auch Drohnen eingesetzt werden, um etwa Perspektiven einer Anwesenheit von Menschen auf dem Mond zu erforschen, hieß es.